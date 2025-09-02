    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    BP: Ceyhan terminalında xam neftlə bağlı məsələ artıq həll olunub

    Energetika
    • 02 sentyabr, 2025
    • 12:06
    BP: Ceyhan terminalında xam neftlə bağlı məsələ artıq həll olunub

    Ceyhan terminalında xam neftlə bağlı məsələ artıq həll olunub.

    Bu barədə "Report"a "BP-Azerbaijan" şirkətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, hazırda terminalın bütün çənlərindəki xam neft qəbul olunmuş spesifikasiyaya uyğundur: "Xam neftin tankerlərə yüklənməsi əməliyyatları normal rejimdə həyata keçirilir".

    Qeyd edək ki, iyulda bir sıra KİV mənbələrə istinadən bildiririb ki, "Azeri Light" neftinin ayrı-ayrı partiyalarında hasilat həcmini artırmaq üçün istifadə olunan maddələr - üzvi xloridlərin həddindən artıq miqdarı aşkar edilib. İyulun 24-də "BP-Azerbaijan" bildirib ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri boyunca bütün obyektlərdə neftin keyfiyyətinin yoxlanılması xammalın spesifikasiya tələblərinə uyğunluğunu təsdiqləyib. Üzvi xloridlər Türkiyənin Ceyhan limanındakı terminalda bəzi çənlərdə aşkar edilib.

    Rus Versiası Rus Versiası
    BP: Проблема с сырой нефтью в терминале Джейхан успешно решена

