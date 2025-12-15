Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 15 декабря, 2025
    • 20:40
    Каллас: Украина сама решит, на какие уступки пойти ради мира

    В этом году Европа предоставила Украине рекордную военную помощь на сумму 27 млрд евро.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила на пресс-конференции по итогам заседания Совета по иностранным делам

    По ее словам, ЕС также обеспечил передачу ВСУ 2 млн артиллерийских снарядов.

    "Ясно, что сейчас не время сбавлять обороты. Мы должны сделать больше для укрепления обороны Украины и ее позиций в переговорах, пока Россия продолжает отвергать мирное урегулирование", - сказала она, добавив, что главы МИД стран ЕС четко заявили о необходимости надежных гарантий безопасности в мирном соглашении, поскольку от Киева требуют отказаться от вступления в НАТО.

    По словам Каллас, ЕС сделает все от него зависящее, чтобы обеспечить будущую безопасность и обороноспособность Украины, в том числе в области военных учений и поддержки оборонной промышленности.

    "Однако, Украина сама должна решить, на какие уступки они готовы пойти ради достижения мира", - сказала она, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможном отказе от "амбиций по вступлению в НАТО".

    По словам Каллас, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе сегодняшней видеоконференции с участниками Совета не дал дополнительных разъяснений по данному вопросу: "Но мы знаем, что вступление в НАТО закреплено в конституции. Поэтому, если они пойдут на уступки, то сначала нам нужно, чтобы все государства-члены и все страны, в том числе американцы, дали им очень весомые, ощутимые гарантии безопасности не только на бумаге, но и реально на практике".

    Kallas: Ukrayna sülhə görə hansı güzəştlərə gedəcəyi barədə özü qərar verməlidir

