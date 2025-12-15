Управление ООН разместило на своем сайте информацию о Платформе НПО Глобального Юга

Управление ООН по сотрудничеству Юг-Юг (The United Nations Office for South-South Cooperation - UNOSSC) разместило на своем официальном сайте информацию о Платформе НПО Глобального Юга (Global South NGO Platform - GSNP), созданной по инициативе Азербайджана.

Как передает Report, UNOSSC оценило GSNP как одну из самых инклюзивных мобилизаций гражданского общества последних лет.

Платформа НПО Глобального Юга, включающая организации из 116 стран и основанная в Баку в апреле 2025 года, представлена в качестве примера новой модели сотрудничества.

Отмечается, что это первый случай, когда Управление ООН по сотрудничеству Юг-Юг дало оценку глобальной инициативе азербайджанских НПО и распространило соответствующую информацию на своем официальном сайте.