    Внешняя политика
    • 15 декабря, 2025
    • 20:12
    Управление ООН разместило на своем сайте информацию о Платформе НПО Глобального Юга

    Управление ООН по сотрудничеству Юг-Юг (The United Nations Office for South-South Cooperation - UNOSSC) разместило на своем официальном сайте информацию о Платформе НПО Глобального Юга (Global South NGO Platform - GSNP), созданной по инициативе Азербайджана.

    Как передает Report, UNOSSC оценило GSNP как одну из самых инклюзивных мобилизаций гражданского общества последних лет.

    Платформа НПО Глобального Юга, включающая организации из 116 стран и основанная в Баку в апреле 2025 года, представлена в качестве примера новой модели сотрудничества.

    Отмечается, что это первый случай, когда Управление ООН по сотрудничеству Юг-Юг дало оценку глобальной инициативе азербайджанских НПО и распространило соответствующую информацию на своем официальном сайте.

