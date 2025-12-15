Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере культуры.

Как передает Report со ссылкой на Министерство культуры Узбекистана, документ был подписан на 1-ом заседании Совместной комиссии по культуре Узбекистана и Азербайджана в Баку.

Заседание прошло под председательством первого замминистра культуры Узбекистана Баходира Ахмедова и замглавы Минкультуры Азербайджана Фарида Джафарова.

Стороны обменялись мнениями и достигли соглашения по ряду вопросов сотрудничества, подтвердив свою твердую приверженность дальнейшему укреплению партнерства в сфере культуры.

"По итогам встречи был подписан совместный меморандум о сотрудничестве в сфере культуры между профильными ведомствами двух стран", - говорится в сообщении.

Отметим, что 1-ое заседание Совместной комиссии прошло в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку, которые проходят с 14 по 20 декабря.

Церемония закрытия состоится в средней школе имени Мирзы Улугбека в городе Физули.