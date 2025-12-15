Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере культуры

    Kультурная политика
    • 15 декабря, 2025
    • 20:23
    Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере культуры

    Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере культуры.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство культуры Узбекистана, документ был подписан на 1-ом заседании Совместной комиссии по культуре Узбекистана и Азербайджана в Баку.

    Заседание прошло под председательством первого замминистра культуры Узбекистана Баходира Ахмедова и замглавы Минкультуры Азербайджана Фарида Джафарова.

    Стороны обменялись мнениями и достигли соглашения по ряду вопросов сотрудничества, подтвердив свою твердую приверженность дальнейшему укреплению партнерства в сфере культуры.

    "По итогам встречи был подписан совместный меморандум о сотрудничестве в сфере культуры между профильными ведомствами двух стран", - говорится в сообщении.

    Отметим, что 1-ое заседание Совместной комиссии прошло в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку, которые проходят с 14 по 20 декабря.

    Церемония закрытия состоится в средней школе имени Мирзы Улугбека в городе Физули.

    Азербайджан Узбекистан культура меморандум сотрудничество
    Фото
    Azərbaycan və Özbəkistan mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalayıb

    Последние новости

    20:40

    Каллас: Украина сама решит, на какие уступки пойти ради мира

    Другие страны
    20:23
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере культуры

    Kультурная политика
    20:12
    Фото

    Управление ООН разместило на своем сайте информацию о Платформе НПО Глобального Юга

    Внешняя политика
    20:01

    Заседание в формате "Рамштайн" состоится 16 декабря

    Другие страны
    19:50

    Сын Роба Райнера арестован по подозрению в убийстве родителей

    Шоу-бизнес
    19:43

    В Балакяне произошло ДТП с летальным исходом

    Происшествия
    19:36
    Фото

    Карен Аванесян дал показания в суде - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    19:36

    Молдова намерена расширить торговое сотрудничество с Азербайджаном

    Бизнес
    19:30

    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования премьеру Австралии

    Внешняя политика
    Лента новостей