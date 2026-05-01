BP приступила ко II этапу сейсморазведки на месторождении "Карабах"

Британская компания BP приступила ко второму этапу сейсмических исследований на месторождении "Карабах" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию компании BP-Azerbaijan.

Согласно сообщению, BP в декабре 2025 года приступила к первому этапу сейсморазведки на месторождении "Карабах" с использованием донных узлов (Ocean Bottom Node, OBN) с целью расширения знаний о месторождении, содействия планированию скважин и оптимизации стратегий разработки месторождения.

"Эти исследования завершились с опережением графика в середине марта. Обработка данных, полученных в результате исследования, в настоящее время продолжается. Вслед за этим в середине марта была начата программа сейсмических исследований высокого разрешения (HR)/сверхвысокого разрешения (UHR). Основная цель данного исследования - выявление геологических рисков, которые могут повлиять на целостность скважин, а также подземных угроз, способных препятствовать безопасной установке платформы и другой инфраструктуры. Планируется, что сейсмическое исследование HR/UHR продлится до 45 дней", - говорится в сообщении.

Напомним, что 3 июня 2025 года, в рамках Бакинской энергетической недели, BP подписала с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) соглашение о приобретении 35%-ной доли в проекте разработки месторождения "Карабах". Оставшиеся 65% в проекте принадлежат SOCAR.

BP выступает оператором данного проекта.

Месторождение "Карабах", расположенное в 120 км к востоку от Баку и в 20-25 км от месторождения "Гюнешли", на глубине 150-200 метров. По предварительным оценкам, геологические запасы нефти на этом месторождении превышают 60 млн тонн, из которых извлекаемыми считаются 21 млн тонн нефти и 13 млрд кубометров газа.

Согласно данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, пиковая добыча на шельфовом нефтяном месторождении "Карабах" составит 7,5 млн баррелей в сутки.