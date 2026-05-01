İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    BP "Qarabağ" yatağında seysmik kəşfiyyatın ikinci mərhələsinə başlayıb

    Energetika
    • 01 may, 2026
    • 13:54
    Böyük Britaniyanın BP şirkəti Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Qarabağ" yatağında seysmik tədqiqatların ikinci mərhələsinə başlayıb.

    Bu barədə "Report" "BP-Azerbaijan" şirkətinin məlumatına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, BP yataq haqqında bilikləri genişləndirmək, quyuların planlaşdırılmasına kömək etmək, yatağın işlənməsi strategiyalarını optimallaşdırmaq məqsədilə dəniz dibi nodlarından (Ocean Bottom Node, OBN) istifadə etməklə 2025-ci ilin dekabrında "Qarabağ" yatağında seysmik kəşfiyyatın birinci mərhələsinə başlayıb.

    "Bu tədqiqatlar qrafikdən əvvəl, martın ortalarında başa çatıb. Tədqiqat nəticəsində əldə edilmiş məlumatların emalı hazırda davam edir. Bunun ardınca martın ortalarında yüksək həlledicilikli (HR) / ultra yüksək həlledicilikli (UHR) seysmik tədqiqatlar proqramına başlanılıb. Bu tədqiqatın əsas məqsədi quyuların bütövlüyünə təsir edə biləcək geoloji risklərin, həmçinin platforma və digər infrastrukturun təhlükəsiz quraşdırılmasına mane ola biləcək yeraltı təhlükələrin müəyyən edilməsidir. HR/UHR seysmik tədqiqatının 45 günə qədər davam etməsi planlaşdırılır", - məlumatda bildirilib.

    Xatırladaq ki, 2025-ci iyunun 3-ü, "Bakı Enerji Həftəsi" çərçivəsində, BP Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə "Qarabağ" yatağının işlənməsi layihəsində 35 %-lik payın alınmasına dair saziş imzalayıb. Layihədəki qalan 65 % SOCAR-a məxsusdur.

    BP bu layihənin operatoru kimi çıxış edir.

    "Qarabağ" yatağı Bakıdan 120 km şərqdə, "Günəşli" yatağından 20-25 km məsafədə və 150-200 metr dərinlikdə yerləşir. İlkin qiymətləndirmələrə əsasən, bu yataqdakı geoloji neft ehtiyatları 60 milyon tondan çoxdur, bunun da 21 milyon ton neft və 13 milyard kubmetr qazı çıxarıla bilən hesab olunur.

    "Fitch Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyinin məlumatına əsasən, "Qarabağ" neft yatağında maksimum hasilat sutkada 7,5 milyon barel təşkil edəcək.

    British Petroleum (BP)
