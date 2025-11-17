Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    BP: Полномасштабные работы на месторождении "Карабах" будут завершены до конца года

    Энергетика
    • 17 ноября, 2025
    • 17:58
    На нефтяном месторождении "Карабах" планируется завершить программу полномасштабных работ до конца этого года.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

    По его словам, ведется подготовка к переходу на очередной этап работ на месторождении:

    "Мы планируем завершить программу полномасштабных работ до конца года. После завершения программы в следующем году приступим к сейсмическим исследованиям. После их завершения мы представим конкретную концепцию и планы по дальнейшей разработке месторождения".

    Асланбейли добавил, что после утверждения концепции с месторождения "Карабах" будут добывать нефть и газ.

    Отметим, что 3 июня 2025 года в рамках Бакинской энергетической недели было подписано соглашение с SOCAR о приобретении компанией BP доли участия в проекте "Карабах". Месторождение расположено в 120 километрах к востоку от Баку, в 20-25 километрах от месторождения "Гюнешли", на глубине 150-200 метров. По предварительным расчетам, геологические запасы нефти на месторождении "Карабах" превышают 60 млн тонн.

    компания BP месторождение "Карабах" Бахтияр Асланбейли
    BP: "Qarabağ" yatağında tammiqyaslı işlər ilin sonunadək yekunlaşdırılacaq
    BP: Full-scale works at Karabagh oil field to be completed by year-end

