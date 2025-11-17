BP: Полномасштабные работы на месторождении "Карабах" будут завершены до конца года

На нефтяном месторождении "Карабах" планируется завершить программу полномасштабных работ до конца этого года.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

По его словам, ведется подготовка к переходу на очередной этап работ на месторождении:

"Мы планируем завершить программу полномасштабных работ до конца года. После завершения программы в следующем году приступим к сейсмическим исследованиям. После их завершения мы представим конкретную концепцию и планы по дальнейшей разработке месторождения".

Асланбейли добавил, что после утверждения концепции с месторождения "Карабах" будут добывать нефть и газ.

Отметим, что 3 июня 2025 года в рамках Бакинской энергетической недели было подписано соглашение с SOCAR о приобретении компанией BP доли участия в проекте "Карабах". Месторождение расположено в 120 километрах к востоку от Баку, в 20-25 километрах от месторождения "Гюнешли", на глубине 150-200 метров. По предварительным расчетам, геологические запасы нефти на месторождении "Карабах" превышают 60 млн тонн.