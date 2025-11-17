İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    BP: "Qarabağ" yatağında tammiqyaslı işlər ilin sonunadək yekunlaşdırılacaq

    Energetika
    • 17 noyabr, 2025
    • 16:45
    BP: Qarabağ yatağında tammiqyaslı işlər ilin sonunadək yekunlaşdırılacaq

    "Qarabağ" neft yatağında bu ilin sonunadək tammiqyaslı işlər proqramının yekunlaşdırılması planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BP şirkətinin Xəzər regionu üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, "Qarabağ" yatağı üzrə işlərdə növbəti mərhələyə keçid üçün hazırlıq aparılır:

    "İlin sonunadək tammiqyaslı işlər proqramını tamamlamayı planlaşdırırıq. Proqram yekunlaşdıqdan sonra gələn il seysmik tədqiqatlara başlayacağıq. Həmin tədqiqatlar bitdikdən sonra yatağın gələcək işlənməsi ilə bağlı konkret konsepsiya və planları təqdim edəcəyik".

    B. Aslanbəyli əlavə edib ki, konsepsiya təsdiqləndikdən sonra "Qarabağ" yatağından həm neft, həm də qaz hasil olunacaq.

    Qeyd edək ki, 2025-ci il iyunun 3-də Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində BP Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) bu layihədə iştirak payının alınmasına dair müqavilələr imzalayıb. "Qarabağ" yatağı, Bakıdan 120 km şərqdə, "Günəşli" yatağından 20-25 km aralıda, 150-200 metr dərinlikdə yerləşir.

    İlkin hesablamalara görə, "Qarabağ" yatağında geoloji neft ehtiyatları 60 milyon tondan artıqdır ki, bunun da 21 milyon ton nefti və 13 milyard kubmetr qazı çıxarıla bilən hesab olunur.

    Son xəbərlər

    17:09

    "Aqrar Məşvərət Şurası" İctimai Birliyinin növbəti iclası keçirilib

    ASK
    17:07
    Foto

    Ramin Məmmədov Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Din
    17:06

    Dorin Boqdan-Martin: "Azərbaycan rəqəmsal sahədə sürətlə inkişaf edən regional mərkəzə çevrilir"

    İKT
    17:04

    "Sabah"ın akademiyasında uşaq hüquqlarının qorunması mövzusunda seminar keçirilib

    Futbol
    17:04

    "Finoko" BOKT kreditorlarına müraciət edib

    Maliyyə
    17:01

    ITU Azərbaycanla texnologiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir

    İKT
    16:57

    Peşəkar Futbol Liqasının rəsmisi UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    16:57

    Axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı Rusiyadan ölkəyə gətirilib

    Xarici siyasət
    16:55

    Bəxtiyar Aslanbəyli: "Şəfəq-Asiman" yatağında kəşfiyyatın növbəti mərhələsinə hazırlaşırıq"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti