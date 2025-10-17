Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    BP поддержала издание книг к 140-летию Узеира Гаджибейли

    Энергетика
    • 17 октября, 2025
    • 13:44
    BP поддержала издание книг к 140-летию Узеира Гаджибейли

    Компания BP поддержала издание специального комплекта книг, который вносит вклад в сохранение бесценного наследия великого композитора Узеира Гаджибейли, в связи со 140-летием со дня его рождения.

    Как сообщает Report, новые издания были представлены общественности вчера на мероприятии BP, посвященном памяти Узеира Гаджибейли.

    На мероприятии также была представлена концертная программа из произведений композитора.

    Представленные издания включают ранее не опубликованные произведения Узеира Гаджибейли, фотоальбом, посвященный жизненному и творческому пути композитора, и информационный буклет для дома-музея Узеира Гаджибейли в Баку.

    Вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли назвал издание этих публикаций проявлением глубокого уважения к выдающемуся наследию Узеира Гаджибейли и его неоценимому вкладу в национальную музыку Азербайджана.

    Проект, общей стоимостью 127 560 манатов ($75 035), был реализован издательством "Азернешр".

    Узеир Гаджибейли BP-Azerbaijan книги
    Фото
    BP Üzeyir Hacıbəylinin irsinin qorunmasına töhfə verib

    Последние новости

    14:03

    Министр: Мальдивы заинтересованы в инвестициях из Азербайджана в устойчивые инфраструктурные проекты - ИНТЕРВЬЮ

    Инфраструктура
    14:01
    Фото
    Видео

    Жительница Физули: У нас здесь есть все условия - РЕПОРТАЖ

    Карабах
    13:44
    Фото

    BP поддержала издание книг к 140-летию Узеира Гаджибейли

    Энергетика
    13:41

    В Гёйчае автомобиль упал в Ширванский канал, водитель погиб

    Происшествия
    13:41

    Лондонская школа экономики: В Азербайджане успех проектов "умных городов" обеспечило участие граждан

    ИКТ
    13:37

    Баку начал подготовку к Всемирному градостроительному форуму

    Инфраструктура
    13:35

    Премьер Грузии отверг приглашение главы МИД Финляндии

    В регионе
    13:32
    Фото

    В Физули проходят мероприятия по случаю Дня города

    Внутренняя политика
    13:27

    Норио Сайто: Новые обязательства АБР в этом году могут быть ниже прошлогоднего показателя

    Финансы
    Лента новостей