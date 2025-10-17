BP поддержала издание книг к 140-летию Узеира Гаджибейли

Компания BP поддержала издание специального комплекта книг, который вносит вклад в сохранение бесценного наследия великого композитора Узеира Гаджибейли, в связи со 140-летием со дня его рождения.

Как сообщает Report, новые издания были представлены общественности вчера на мероприятии BP, посвященном памяти Узеира Гаджибейли.

На мероприятии также была представлена концертная программа из произведений композитора.

Представленные издания включают ранее не опубликованные произведения Узеира Гаджибейли, фотоальбом, посвященный жизненному и творческому пути композитора, и информационный буклет для дома-музея Узеира Гаджибейли в Баку.

Вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли назвал издание этих публикаций проявлением глубокого уважения к выдающемуся наследию Узеира Гаджибейли и его неоценимому вкладу в национальную музыку Азербайджана.

Проект, общей стоимостью 127 560 манатов ($75 035), был реализован издательством "Азернешр".