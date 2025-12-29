BP огласила сроки начала сейсморазведки на месторождении "Шахдениз"

Британская компания BP планирует реализацию долгосрочной программы сейсмических исследований на месторождении "Шахдениз", рассчитанной на период 2026-2035 годы.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, начало сейсморабот в контрактной зоне месторождения запланировано на четвертый квартал 2026 года.

Исследования будут осуществляться в контрактной зоне "Шахдениз", расположенной примерно в 80 км к юго-юго-западу от района проведения сейсморазведки на блоке перспективных структур "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" (ADUA). При этом работы на "Шахденизе" не будут проводиться одновременно с двухмерной сейсморазведкой, запланированной на блоке ADUA, и сейсмическими исследованиями на месторождении "Карабах".

Отметим, что программа сейсмических исследований по проекту ADUA предусматривает проведение двухмерной высокого разрешения (HR) сейсморазведки. Работы носят краткосрочный характер и продлятся до 20 дней при 12-часовом режиме или до 10 дней при круглосуточном режиме работы.

Сейсморазведка охватит небольшую территорию в северо-западной части блока ADUA и запланирована к проведению в период с февраля по апрель 2026 года на глубинах воды 20-40 метров.

BP в декабре 2025 года приступила к сейсморазведке на месторождении "Карабах" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Программа сейсмических исследований месторождения включает два этапа - сейсморазведку с использованием донных узлов (Ocean Bottom Node, OBN), а также сейсмическую съемку высокого (HR) и сверхвысокого (UHR) разрешения. Продолжительность работ по первому этапу составляет до 3,5 месяцев. Работы будут проводиться на глубине от 140 до 200 метров. Съемка HR/UHR продолжительностью до 45 дней запланирована на март-апрель 2026 года.

Долевое участие сторон в контракте по "Шахдениз" в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (16,02%), MVM (5%).

В настоящее время производство газа и конденсата на месторождении осуществляется с платформы Shah Deniz Alpha в рамках "Стадии-1" и платформы Shah Deniz Bravo в рамках "Стадии-2". Добыча газа здесь началась в декабре 2006 года.