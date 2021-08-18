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BP внедряет технологии трехмерной визуализации платформ на Каспии

BP внедряет технологии трехмерной визуализации платформ на Каспии Компания BP приступила к внедрению технологии 3D визуализации на платформах "Восточный Азери" и "Западный Чираг".
Энергетика
18 августа 2021 г. 11:49
BP внедряет технологии трехмерной визуализации платформ на Каспии

Компания BP приступила к внедрению технологии 3D визуализации на платформах "Восточный Азери" и "Западный Чираг".

Как передает Report, об этом сообщает BP Azerbaijan.

"Запущен первый этап цифрового моделирования всех объектов, эксплуатируемых под операторством BP в регионе. Новый инструмент на базе 3D визуализации позволяет выполнять такие важные операции на море, как инспекция, планирование и проверка посредством удаленного использования изображений высокой четкости, а также выполнение замеров. Он также предлагает виртуальные пошаговые инструкции, позволяет удаленно посещать морские объекты. В итоге упрощается несколько операционных процессов, оптимизируются время и затраты, повышается безопасность", - говорится в сообщении BP Azerbaijan.

Цифровая трехмерная модель платформы "Восточный Азери" - первая на сегодняшний день трехмерная модель объектов BP в Каспийском море.

Для ее подготовки была проведена фотограмметрическая съемка, созданы сферические изображения платформы.

Компания сообщила, что планируется выполнить 3D-визуализацию всех морских объектов на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" к концу 2021 года, а в последующие несколько лет она будет применена и к другим морским объектам компании в регионе и внедрена на Сангачальском терминале.

Применение технологии 3D-визуализации - первый шаг в реализации многоступенчатого проекта "Цифровой двойник". "Цифровой двойник" - это виртуальная модель объекта или системы, которая охватывает весь срок его эксплуатации, и облегчает принятие решений с использованием инструментов симуляции, машинного обучения, а также помогает подготовке и выполнению работ дистанционно.

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Версия на английском языке bp deploys new digital tool in the Caspian
Версия на азербайджанском языке "BP" Xəzərdə yeni rəqəmsal texnologiya tətbiq etməyə başlayıb

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