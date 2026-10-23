В РФ число погибших от нападений медведей выросло до 28 человек

Число погибших от нападений медведей в России выросло до 28 человек.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных властей и открытых данных.

В Сибири и на Дальнем Востоке сложилась сложная ситуация с выходами медведей к населенным пунктам. За последние годы в лесах сильно выросла популяция этих зверей, а этот год стал неурожайным в тайге и голод гонит хищников к населенным пунктам, где происходит большая часть нападений на людей.