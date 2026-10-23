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    В РФ число погибших от нападений медведей выросло до 28 человек

    В регионе
    • 23 октября, 2026
    • 13:30
    В РФ число погибших от нападений медведей выросло до 28 человек

    Число погибших от нападений медведей в России выросло до 28 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных властей и открытых данных.

    В Сибири и на Дальнем Востоке сложилась сложная ситуация с выходами медведей к населенным пунктам. За последние годы в лесах сильно выросла популяция этих зверей, а этот год стал неурожайным в тайге и голод гонит хищников к населенным пунктам, где происходит большая часть нападений на людей.

    Нападение медведя Российская Федерация (РФ)
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