BP: На территории Азербайджана и Грузии завершено более 90% работ по проекту Южного газового коридора

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Баку. 9 августа. REPORT.AZ / На территории Азербайджана и Грузии завершено более 90% работ по проектам "Шахдениз-2" и "Южный газовый коридор". Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил вице-президент BP-Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

Представитель BP также отметил, что установлена часть платформ на "Шахдениз": "Фактически верхние надстройки платформ готовы, а часть установлена. Также продолжается реализация проекта в Турции и европейской части. Как и планировалось, азербайджанский газ в 2018 году достигнет Турции, а в 2020-м – Европы".

Напомним, что месторождение "Шахдениз" расположено в 70 км юго-восточнее Баку, в шельфовой зоне Каспия на глубине 50-500 м. Запасы месторождения оцениваются в 1,2 трлн кубометров. Оно считается одним из самых крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений в мире.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).