    BP: На АЧГ планируется дополнительно добыть свыше 2 млрд баррелей нефти

    Энергетика
    25 ноября, 2025
    • 13:54
    BP: На АЧГ планируется дополнительно добыть свыше 2 млрд баррелей нефти

    На нефтяном блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря планируется добыть дополнительно свыше 2 млрд баррелей нефти за счет комплексной модернизации месторождения и внедрения новых технологий.

    Как передает Report, об этом сообщил менеджер по разработке участка АЧГ компании BP Афган Гусейнов на Каспийской технической конференции SPE в Баку.

    По его словам, реализация текущей программы позволит увеличить потенциальную добычу на месторождении за счет разработки более глубокозалегающих пластов, оптимизации систем закачки и бурения новых скважин. Гусейнов отметил, что работа по освоению более глубоких и нижних горизонтов расширена, а эффективность закачки воды и газа значительно повышена, что обеспечивает долгосрочную стабильность добычи.

    Представитель BP подчеркнул, что статическое и динамическое моделирование блока усовершенствовано благодаря информации, собранной более чем с 700 скважин, и результатам DTS наблюдений на глубине свыше 16 тыс. метров. Это позволило точно картировать сложное строение пластов.

    Он добавил, что за последние годы на АЧГ введено в эксплуатацию более 20 новых нагнетательных скважин, что обеспечило около 300 тыс. баррелей дополнительного потенциала добычи.

    АЧГ добыча нефти
    BP rəsmisi: "AÇG-də 2 milyard bareldən çox əlavə hasilat hədəflənir"

