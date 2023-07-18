О нас

BP и SOCAR подали заявку на разведку природного газа на морских блоках в Израиле

BP и SOCAR подали заявку на разведку природного газа на морских блоках в Израиле Британская энергетическая группа BP совместно с Государственной нефтяной компанией SOCAR приняли участие в тендере на получение лицензии на разведку в оффшорной части Израиля в Средиземном море.
Энергетика
18 июля 2023 г. 10:00
BP и SOCAR подали заявку на разведку природного газа на морских блоках в Израиле

Британская энергетическая группа BP совместно с Государственной нефтяной компанией SOCAR приняли участие в тендере на получение лицензии на разведку в оффшорной части Израиля в Средиземном море.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, речь идет о разведке газовых запасов блоков, расположенных недалеко от открытых здесь месторождений "Левиафан" и "Тамар".

BP и Socar совместно с израильской NewMed Energy разместили заявку на два морских блока в рамках четвертого раунда лицензирования, который завершился в прошлое воскресенье.

NewMed уже занимается добычей газа в морской акватории Израиля на месторождении "Лефиафан", где владеет более 45 процентами долевого участия.

Победители аукциона будут объявлены в четвертом квартале текущего года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BP və SOCAR İsraildəki dəniz bloklarında təbii qaz kəşfiyyatı üçün müraciət edib
Версия на английском языке BP, Azerbaijan's SOCAR make bid for Israeli offshore gas - sources

Самое важное

Президент: Установление памятника Немезис в Армении неприемлемо
Президент: Установление памятника "Немезис" в Армении неприемлемо
17 июля 2023 г. 21:31
Ильхам Алиев принял делегацию комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции
ФотоИльхам Алиев принял делегацию комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции
17 июля 2023 г. 21:20
Ахад Абыев освобожден от должности главы Исполнительной власти Дашкесана
Ахад Абыев освобожден от должности главы Исполнительной власти Дашкесана
17 июля 2023 г. 20:15
Азербайджан выделил 7,6 млн долларов на оказание гуманитарной помощи Украине
Азербайджан выделил 7,6 млн долларов на оказание гуманитарной помощи Украине
17 июля 2023 г. 15:02
Начинается прием документов в связи с переводом студентов
Начинается прием документов в связи с переводом студентов
17 июля 2023 г. 13:23
Создана рабочая группа с целью обеспечения снижения инфляции в Азербайджане
Создана рабочая группа с целью обеспечения снижения инфляции в Азербайджане
17 июля 2023 г. 11:11
Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
15 июля 2023 г. 23:04
В Брюсселе завершилась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении
В Брюсселе завершилась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении
15 июля 2023 г. 20:34
Завершился рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бельгию
Завершился рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бельгию
15 июля 2023 г. 19:09
Украинские дети прошли медобследование в Баку 
ФотоУкраинские дети прошли медобследование в Баку 
15 июля 2023 г. 14:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi