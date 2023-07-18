BP и SOCAR подали заявку на разведку природного газа на морских блоках в Израиле

Британская энергетическая группа BP совместно с Государственной нефтяной компанией SOCAR приняли участие в тендере на получение лицензии на разведку в оффшорной части Израиля в Средиземном море.

Британская энергетическая группа BP совместно с Государственной нефтяной компанией SOCAR приняли участие в тендере на получение лицензии на разведку в оффшорной части Израиля в Средиземном море.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, речь идет о разведке газовых запасов блоков, расположенных недалеко от открытых здесь месторождений "Левиафан" и "Тамар".

BP и Socar совместно с израильской NewMed Energy разместили заявку на два морских блока в рамках четвертого раунда лицензирования, который завершился в прошлое воскресенье.

NewMed уже занимается добычей газа в морской акватории Израиля на месторождении "Лефиафан", где владеет более 45 процентами долевого участия.

Победители аукциона будут объявлены в четвертом квартале текущего года.