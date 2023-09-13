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BP: Бурение первой скважины на платформе АСЕ начнется в октябре

BP: Бурение первой скважины на платформе АСЕ начнется в октябре Бурение первой нефтедобывающей скважины на платформе “Центрально-восточный Азери" (АСЕ) на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) начнется в октябре этого года.
Энергетика
13 сентября 2023 г. 13:17
BP: Бурение первой скважины на платформе АСЕ начнется в октябре

Бурение первой нефтедобывающей скважины на платформе “Центрально-восточный Азери" (АСЕ) на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) начнется в октябре этого года.

Как сообщает Report, об этом рассказала начальник отдела по связям с общественностью компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы в рамках пресс-тура для журналистов по Сангачальскому терминалу.

По ее словам, бурение первой скважины завершится к концу года. "В начале следующего года можно будет начать добычу первой нефти с этой платформы", - сказала она.

Пресс-тур для журналистов по Сангачальскому терминалу организован Министерством энергетики Азербайджана по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке BP: “ACE platformasında oktyabrda ilk hasilat quyusu qazılacaq”

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