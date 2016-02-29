BP: 66% работ по проекту "Шахдениз" выполнено

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Ряд основных работ по проекту "Шахдениз-2" был выполнен в 2015 году. На сегодняшний день завершено 66% работ по проекту, что соответствует графику первых поставок газа в 2018 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании BP-Azerbaijan, посвященном итогам прошлого года.

Отмечено, что продолжаются крупномасштабные работы на всех строительно-монтажных и производственных площадях в стране - на море и суше, в том числе, Сангачальском терминале, участке ATA (AMEK/Tekfen/Azfen) вблизи Баку, Бакинском заводе глубоководных оснований и вдоль территории прокладки трубопровода.

"В IV квартале прошлого года из Сингапура в Баку по Волго-Донскому каналу доставлены две крупные секции корпуса судна для подводного строительства "Ханкенди". Общий вес секций составляет 10 800 тонн, длина - 140 м, ширина - 16 м, высота - 17 м. После завершения строительства это судно будет осуществлять строительство подводных установок на площади "Шахдениз-2". Из британского города Лидс в Баку были доставлены первые две партии фонтанной арматуры, успешно прошедшие тестирование".

Отметим, что к концу 2015 года в Азербайджане по всем контрактам к строительным работам привлечено свыше 20 тыс. человек, из которых 80% являются гражданами Азербайджана.