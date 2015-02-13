​"BOS Shelf" проводит тренинги для сотрудников SOCAR

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Согласно договору между Управлением обучения, образования и сертификации (УООС) ГНКАР и ЗАО "BOS Shelf", в Гобустанском региональном учебном центре были организованы курсы переквалификации по специальности "слесарь-монтажник" с отрывом от производства. Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

По информации, на курсах в трех группах проходит подготовка 51 слесаря-монтажника. Курс состоит из теоретической и практической частей. Наряду с предметами по специальности, на курсах обучают правилам охраны труда и техники безопасности, электрической безопасности, пожарной безопасности и оказания первой медицинской помощи.

По окончании курса слушатели, успешно прошедшие экзамены по теории и практике, получат сертификаты УООС.