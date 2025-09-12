Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Большая часть нефтяного загрязнения в Азербайджане – результат последних 150-200 лет

    Энергетика
    • 12 сентября, 2025
    • 16:35
    Большая часть нефтяного загрязнения в Азербайджане – результат последних 150-200 лет

    В настоящее время в Каспийском море и озерах Азербайджана не наблюдается фактов нефтяного загрязнения, а большинство существующих загрязнений являются результатом промышленной деятельности последних 150-200 лет.

    Как сообщает Report, об этом сказал член общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, эксперт по вопросам окружающей среды Ровшан Аббасов на панельной дискуссии в рамках Бакинской водной недели.

    По его словам, все действующие в настоящее время нефтяные месторождения работают в соответствии с существующими экологическими стандартами, и новые загрязнения не допускаются.

    Аббасов отметил, что для восстановления загрязненных нефтью территорий проводятся масштабные мероприятия в различных регионах Азербайджана. В частности, при поддержке Всемирного банка реализуется проект по восстановлению Зыхского озера.

    "Исследования показали, что на дне озера находится большое количество нефтяных остатков. Выяснилось, что это озеро когда-то использовалось как временный резервуар для сбора нефти. По этой причине степень загрязнения озера чрезвычайно высока", - сказал он.

    Эксперт отметил, что на Абшеронском полуострове, особенно в районах Баил и Белый город, проводятся очистные работы. Однако нефтяные остатки, впитавшиеся в слои почвы на протяжении многих лет, иногда повторно выходят на поверхность. По этой причине очистные работы носят долгосрочный и сложный характер.

    Каспийское море нефть загрязнение
