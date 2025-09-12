İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycanda neftlə çirklənmələrin əksəriyyəti son 150-200 ilin nəticəsidir

    Energetika
    • 12 sentyabr, 2025
    • 16:02
    Azərbaycanda neftlə çirklənmələrin əksəriyyəti son 150-200 ilin nəticəsidir

    Xəzər dənizində və göllərdə hazırda neft ilə çirklənməsi faktı müşahidə olunmur, mövcud çirklənmələrin əksəriyyəti isə son 150-200 ilin nəticəsidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında İctimai Şuranın üzvü, ətraf mühit üzrə ekspert Rövşən Abbasov Bakıda keçirilən 2-ci Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransı – "Baku Water Week" (Bakı Su Həftəsi) çərçivəsində təşkil olunan "Xəzər Su İnnovasiya Forumu 2025: Suya dəyər qatırıq" panelində deyib. 

    Onun sözlərinə görə, hazırda fəaliyyət göstərən bütün neft yataqları mövcud ekoloji standartlara uyğun işləyir və yeni çirklənmələrə yol verilmir.

    R. Abbasov bildirib ki, neftlə çirklənmiş ərazilərin bərpası istiqamətində geniş tədbirlər görülür:  

    "Hazırda Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində təmizləmə layihələri icra olunur. Dünya Bankının dəstəyi ilə Zığ gölünün bərpası ilə bağlı layihə həyata keçirilir. Araşdırmalar göstərib ki, gölün dibində çoxlu miqdarda tarixi neft qalıqları mövcuddur. Məlum olub ki, həmin göl bir zamanlar neftin müvəqqəti toplanma rezervuarı kimi istifadə edilib. Bu səbəbdən də gölün çirklənmə dərəcəsi olduqca yüksəkdir".

    Ekspert  qeyd edib ki, Abşeron yarımadasında, xüsusilə Bayıl və Ağ Şəhər ərazilərində təmizləmə işləri aparılır: 

     "Lakin torpağın qatlarında illər öncə hopmuş neft qalıqları bəzən təkrar üzə çıxır. Bu səbəbdən təmizləmə işləri uzunmüddətli və mürəkkəb xarakter daşıyır. Hər bir halda, ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması üçün layihələr davam etdirilir".

