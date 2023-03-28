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Более 20 немецких компаний проявляют интерес к сотрудничеству с Азербайджаном

Более 20 немецких компаний проявляют интерес к сотрудничеству с Азербайджаном Министр энергетики Парвиз Шахбазов в рамках конференции “Диалог энергетического перехода” в Берлине принял участие в круглом столе “Азербайджан за пределами нефтегазовых границ: перспективы для будущего энергетического партнерства” с участием более
Энергетика
28 марта 2023 г. 15:27
Более 20 немецких компаний проявляют интерес к сотрудничеству с Азербайджаном

Министр энергетики Парвиз Шахбазов в рамках Берлинской конференции “Диалог энергетического перехода” принял участие в круглом столе на тему “Азербайджан за пределами нефтегазовых границ: перспективы для будущего энергетического партнерства” с участием более 20 энергетических компаний и бизнес-кругов Германии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Согласно информации, на круглом столе с участием Ассоциации ветроэнергетики Германии, Восточной Ассоциации бизнеса, Федеральной Ассоциации по экономическому развитию и внешней торговле, “Siemens Energy“, ”Uniper“, ”Notus Energy“, энергетического агентства DENA, азербайджано-немецкой торговой палаты, ”EDEG ED-Energy“, ”DEIG Energietechnik“, ”Alpha GmbH“, ”Windcomp GmbH“, ”SAP SE" и других были обсуждены новые предложения по сотрудничеству в рамках политики Азербайджана по диверсификации источников энергоснабжения и планов энергетического перехода.

Было отмечено, что недавний визит президента Ильхама Алиева в Германию и встреча с ведущими компаниями придали новый импульс развитию сотрудничества во многих сферах, включая энергетику.

П.Шахбазов сказал, что реализуется проект по передаче “зеленой энергии” из Каспийского моря, обладающего вторым по величине ветроэнергетическим потенциалом в мире, из Азербайджана через Грузию и Черное море в Румынию и Венгрию: “Этот проект поставки и маршрута нового энергоресурса поддерживается Европейским Союзом. На начальном этапе планируется передать 4 ГВт энергии, тем самым Азербайджан станет важным поставщиком “зеленой энергии” для Европы. Все это, а также потенциал и планы Азербайджана в отношении "зеленой энергии" являются возможностями для партнерства с компаниями из Германии.”

За круглым столом был выражен интерес энергетических компаний к сотрудничеству в области передачи производимой в Азербайджане, электроэнергии, возобновляемой энергии и “зеленого водорода”, производства солнечных панелей, декарбонизации. На встрече были обсуждены вопросы, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyanın 20-dən çox şirkəti Azərbaycanla əməkdaşlığa maraq göstərir

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