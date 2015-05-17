Bloomberg: нефтяники США не жалеют денег для ослабления санкций

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/Американские нефтяники, которые несут многомиллиардные убытки из-за антироссийских санкций, обращаются к лобби, чтобы минимизировать ограничительные меры против российских компаний. По сообщению агентства Bloomberg, на лоббирование отказа от антироссийских санкций в ЕС, США и Великобритании тратятся миллионы долларов.

Нефтяные компании BP, Chevron и ExxonMobil обращаются к национальному лобби, чтобы минимизировать потери от санкций. В рамках этих договоренностей компании получают доступ к чиновникам из Госдепа и Федеральной казны, а также членам парламента, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости.

По информации журналистки Bloomberg, лоббированием интересов занимаются бывшие сенаторы. В качестве примера она приводит Джона Бро и Дона Николза, а также экс-главу штата Миссисипи Хейли Барбур.

"Именно они получают выгоду от тяжелого положения, в котором оказался русский народ", - отмечает журналистка.