Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2,6%

Биржевые цены на газ в Европе с началом новой недели выросли на 2,6% к расчетной цене пятницы, чуть превысив уровень в $350 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $349,8 (+2,4%). Далее их стоимость составила $350,5 (+2,6%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $341,6 за тысячу кубометров.