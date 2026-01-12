Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2,6%

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    12 января, 2026
    Биржевые цены на газ в Европе с началом новой недели выросли на 2,6% к расчетной цене пятницы, чуть превысив уровень в $350 за тысячу кубометров.

    Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $349,8 (+2,4%). Далее их стоимость составила $350,5 (+2,6%).

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $341,6 за тысячу кубометров.

