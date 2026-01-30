Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    В Нижегородской области РФ три человека погибли при пожаре

    В регионе
    • 30 января, 2026
    • 11:26
    В Нижегородской области РФ три человека погибли при пожаре

    Тела трех человек обнаружены на месте пожара в Сосновском округе Нижегородской области РФ.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает МЧС региона.

    "На улице 1 Мая поселка Сосновское произошел пожар частного жилого дома. Огонь охватил площадь 86 квадратных метров. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России ликвидировали возгорание. На месте происшествия были найдены тела троих погибших, их личности уточняются", - говорится в сообщении.

    Для ликвидации огня привлекались 13 специалистов и 5 единиц техники.

    Ты - Король

