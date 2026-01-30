Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    К 2030 году будут введены в эксплуатацию 14 региональных центров DOST

    Социальная защита
    • 30 января, 2026
    • 11:45
    В Азербайджане к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 14 региональных центров DOST и 64 филиала.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    По его словам, в прошлом году центры DOST предоставили услуги около 900 тыс. граждан, а в общей сложности - более 4,1 млн человек.

    "В прошлом году были введены в эксплуатацию пункты обслуживания Карабахского регионального центра DOST в Кяльбаджаре и Физули, а в этом месяце открылся филиал в Тертере. На сегодняшний день в Баку и регионах введены в эксплуатацию 7 центров DOST, 2 филиала DOST, пункты обслуживания Smart DOST и 2 пункта DOST".

    Мамедов добавил, что в настоящее время ведутся проектные, ремонтно-строительные работы по созданию центров DOST в Нахчыване, Губе, Сабирабаде, Сумгайыте, Гяндже и Масаллы, а также филиалов DOST в ряде регионов.

    Лента новостей