К 2030 году будут введены в эксплуатацию 14 региональных центров DOST

В Азербайджане к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 14 региональных центров DOST и 64 филиала.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

По его словам, в прошлом году центры DOST предоставили услуги около 900 тыс. граждан, а в общей сложности - более 4,1 млн человек.

"В прошлом году были введены в эксплуатацию пункты обслуживания Карабахского регионального центра DOST в Кяльбаджаре и Физули, а в этом месяце открылся филиал в Тертере. На сегодняшний день в Баку и регионах введены в эксплуатацию 7 центров DOST, 2 филиала DOST, пункты обслуживания Smart DOST и 2 пункта DOST".

Мамедов добавил, что в настоящее время ведутся проектные, ремонтно-строительные работы по созданию центров DOST в Нахчыване, Губе, Сабирабаде, Сумгайыте, Гяндже и Масаллы, а также филиалов DOST в ряде регионов.