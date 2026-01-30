ЦАХАЛ нанесла авиаудары по югу Газы
Другие страны
- 30 января, 2026
- 11:55
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня ночью нанесла удары по югу сектора Газа.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщила армейская пресс-служба.
По информации военных, целью ударов была группа из восьми боевиков, выходившая из туннеля в Рафахе.
"В ходе удара погибли трое боевиков, а дополнительные атаки были совершены в районах, где, предположительно, скрылись остальные пятеро,"- говорится в сообщении.
Также отмечается, что наземные силы ведут поиски боевиков в этом районе, а последствия ударов все еще выясняются.
