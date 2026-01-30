ЦАХАЛ нанесла авиаудары по югу Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня ночью нанесла удары по югу сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По информации военных, целью ударов была группа из восьми боевиков, выходившая из туннеля в Рафахе.

"В ходе удара погибли трое боевиков, а дополнительные атаки были совершены в районах, где, предположительно, скрылись остальные пятеро,"- говорится в сообщении.

Также отмечается, что наземные силы ведут поиски боевиков в этом районе, а последствия ударов все еще выясняются.