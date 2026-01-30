İsrail Qəzzanın cənubuna zərbə endirib
Digər ölkələr
- 30 yanvar, 2026
- 12:03
İsrail Müdafiə Ordusu gecə saatlarında Qəzza zolağının cənubuna zərbələr endirib.
"Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, zərbələrin hədəfi Rəfahda tuneldən çıxan səkkiz döyüşçüdən ibarət qrup olub.
"Hücum zamanı üç nəfər həlak olub, qalan beş nəfərin gizləndiyi ehtimal olunan ərazilərə əlavə hücumlar həyata keçirilib", - məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
20:19
İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edibDigər ölkələr
20:15
ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edibDigər ölkələr
20:01
Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıbRegion
19:45
Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilibDaxili siyasət
19:35
Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildiribDigər
19:27
Azərbaycan Yüksək Liqası: "Abşeron" UNEC üzərində qələbə qazanıbKomanda
19:26
Foto
Yaponiya azərbaycanlı pedaqoqu ali dövlət mükafatı ilə təltif edibXarici siyasət
19:20
Belçika səfiri: Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında nəqliyyat tərəfdaşlığı bütün regiona fayda verirİnfrastruktur
19:06