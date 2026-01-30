İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İsrail Qəzzanın cənubuna zərbə endirib

    • 30 yanvar, 2026
    • 12:03
    İsrail Qəzzanın cənubuna zərbə endirib

    İsrail Müdafiə Ordusu gecə saatlarında Qəzza zolağının cənubuna zərbələr endirib.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zərbələrin hədəfi Rəfahda tuneldən çıxan səkkiz döyüşçüdən ibarət qrup olub.

    "Hücum zamanı üç nəfər həlak olub, qalan beş nəfərin gizləndiyi ehtimal olunan ərazilərə əlavə hücumlar həyata keçirilib", - məlumatda bildirilib.

