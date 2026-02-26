Bakıda yıxılaraq başından xəsarət alan kişi ölüb
Hadisə
- 26 fevral, 2026
- 10:29
Paytaxtda yıxılaraq başından xəsarət alan kişi ölüb.
"Report" xəbər verir ki, 1958-ci il təvəllüdlü Qüdrət İsmət oğlu Hüseynov A.Məlikov küçəsində yıxılaraq baş nahiyəsindən xəsarət alıb.
O, xəstəxanaya yerləşdirilsə də, fevralın 25-də saat 03:00 radələrində həyatını itirib.
Araşdırmalar Yasamal rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
