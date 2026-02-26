Bakıda tikinti şirkətində işləyən şəxsin üzərinə elektrik barabanı düşərək ölüb
Hadisə
- 26 fevral, 2026
- 10:29
Bakıda tikinti şirkətində işləyən şəxsin üzərinə elektrik barabanı düşərək ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Səbail rayonu Badamdar qəsəbəsində qeydə alınıb.
Belə ki, ərazidə yerləşən "Huner Group" MMC-də işləyən Neftçala rayon sakini 1988-ci il təvəllüdlü Ramil Əlisafa oğlu Səfərov üzərinə elektrik barabanının düşməsi nəticəsində ölüb.
Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.
