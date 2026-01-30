Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    В Карабахе и Восточном Зангезуре расширяется сеть DOST

    Социальная защита
    • 30 января, 2026
    • 11:43
    В Карабахе и Восточном Зангезуре расширяется сеть DOST

    В Карабахе и Восточном Зангезуре расширяется сеть DOST.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления агентства DOST Фарид Мамедов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    По его словам, ведется работа по обеспечению функционирования сети DOST на освобожденных от оккупации территориях:

    "В последние годы были открыты филиалы в Шуше и Тертере, пункты обслуживания в Кяльбаджаре и Физули, а также пункт обслуживания Smart DOST в селе Агалы Зангиланского района. Работа продолжается и в других регионах".

    DOST Smart DOST освобожденные территории Карабах Фарид Мамедов
