    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda DOST şəbəkəsi genişləndirilir

    Sosial müdafiə
    • 30 yanvar, 2026
    • 11:24
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda DOST şəbəkəsi genişləndirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu DOST Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Məmmədov 2025-ci ilin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, artıq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə DOST şəbəkəsinin fəaliyyəti üçün işlər görülür:

    "Son illərdə Şuşada, Tərtərdə filiallar, Kəlbəcərdə, Füzulidə Xidmət məntəqələri, Zəngilanın Ağalı kəndində smart DOST tipli xidmət köşkü istifadəyə verilib. Digər regionlar üzrə də işlər davam etdirilir".

    В Карабахе и Восточном Зангезуре расширяется сеть DOST

