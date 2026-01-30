Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda DOST şəbəkəsi genişləndirilir
Sosial müdafiə
- 30 yanvar, 2026
- 11:24
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda DOST şəbəkəsi genişləndirilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu DOST Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Məmmədov 2025-ci ilin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, artıq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə DOST şəbəkəsinin fəaliyyəti üçün işlər görülür:
"Son illərdə Şuşada, Tərtərdə filiallar, Kəlbəcərdə, Füzulidə Xidmət məntəqələri, Zəngilanın Ağalı kəndində smart DOST tipli xidmət köşkü istifadəyə verilib. Digər regionlar üzrə də işlər davam etdirilir".
