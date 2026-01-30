Директор ИТА: Италия считает Азербайджан ключевым логистическим хабом в регионе - ИНТЕРВЬЮ

Экономические отношения между Италией и Азербайджаном стабильно развиваются, опираясь на стратегическое партнерство и активный политический диалог. Италия является ведущим внешнеторговым партнером Азербайджана, а также крупнейшим покупателем нефти и газа у нашей страны. При этом стороны сегодня ведут активный диалог с целью диверсификации внешнеторговых отношений, увеличения объема взаимных ненефтегазовых поставок.

Важную роль в расширении ненефтегазовой составляющей двустороннего товарооборота, а также в укреплении позиций итальянского бизнеса на азербайджанском рынке играет бакинский офис Итальянского торгового агентства (ИТА).

В интервью Report новый директор ИТА Чечилия Олива (Cecilia Oliva) рассказала о растущем интересе итальянских брендов к Азербайджану, планах агентства по наращиванию своего присутствия в стране, включая увеличение инвестиций в продвижение в 2026 году, а также об изучении возможностей Карабахского региона для привлечения к деятельности итальянских компаний.

- Как Вы оцениваете текущее состояние и динамику экономического сотрудничества между Италией и Азербайджаном?

- Я бы сказала, что экономические отношения между Италией и Азербайджаном в настоящее время находятся на очень высоком уровне, подкрепленные давним стратегическим партнерством и тесными политическими связями. Только в период 2024-2025гг Азербайджан посетили премьер-министр Джорджа Мелони (ноябрь 2024 года - ред.) и президент Серджо Маттарелла (октябрь 2025 года - ред.), что действительно подчеркивает важность наших отношений. Италия остается одним из ключевых торговых партнеров Азербайджана, имея долгую историю торговли в энергетическом секторе. В частности, Италия импортирует нефть и газ из Азербайджана.

При этом особо хочу отметить тот факт, что торговля неэнергетическими товарами неуклонно растет. Это показывает, что наше сотрудничество диверсифицируется, и со временем, я полагаю, это приведет к более сбалансированной и устойчивой структуре торговли.

Италия поставляет в Азербайджан в основном промышленную и технологичную продукцию: оборудование для машиностроения, строительства и инфраструктуры, энергетические и экологические технологии, строительные материалы и транспорт. Здесь Италия предлагает не просто товары, но и комплексные решения, инженерный опыт и возможность управления сложными системами.

Еще один момент, который мне хотелось бы подчеркнуть, касается роли итальянских малых и средних предприятий. Они обладают гибкостью, специализацией и способностью адаптировать свои технологии к местным потребностям, часто становясь ключевыми партнерами в крупных проектах развития. Эта модель идеально соответствует приоритетам Азербайджана: транспортные коридоры, модернизация железных и автомобильных дорог, городская мобильность в Баку, возобновляемые источники энергии, управление водными ресурсами и экологические услуги. Во всех этих областях итальянским компаниям есть что предложить партнерам в Азербайджане.

- Сколько итальянских компаний в настоящее время осуществляют деятельность в Азербайджане и в каких секторах экономики они наиболее активно представлены?

- Сегодня в Азербайджане работает несколько десятков итальянских компаний, от дочерних компаний до совместных предприятий и представительств. Они особенно широко представлены в сферах энергетики, строительства, инжиниринга, нефтегазовых услуг, машиностроения, инфраструктуры, агробизнеса, пищевой промышленности, моды, дизайна и профессиональных услуг. Мы также наблюдаем растущий интерес к экологичным технологиям и интеллектуальным решениям.

Как я упоминала ранее, малые и средние предприятия играют очень важную роль - чаще всего именно они привносят специализированные ноу-хау и гибкость в крупные проекты, выступая в качестве поставщиков или технологических партнеров. Такой подход хорошо согласуется с текущими приоритетами развития Азербайджана, от транспортных коридоров до городской мобильности и возобновляемых источников энергии - областей, где итальянские промышленные решения являются высококонкурентными.

- В этом году планируется проведение итальяно-азербайджанского бизнес-форума. В каком формате он будет проведен и сколько компаний в нем примут участие?

- На данный момент мы еще не начали работу по организации форума, поэтому пока слишком рано говорить о деталях, касающихся его формата, или количестве участников. Тем не менее, мы ожидаем, что он будет проходить по структуре, аналогичной другим международным бизнес-форумам, сочетая институциональные сессии с секторальными панелями и встречами В2В.

Я уверена, что число участников форума будет значительным, что отражает большой интерес как итальянских, так и азербайджанских компаний к расширению сотрудничества.

- По итогам форума ожидается подписание Меморандума о взаимопонимании и Плана действий между ИТА и Агентством по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO). Какие ключевые направления сотрудничества будет охватывать этот документ?

- Меморандум о взаимопонимании и План действий нацелены на придание сотрудничеству более системного и гибкого характера. Документы предусматривают содействие взаимным инвестициям, поддержку интернационализации малого и среднего бизнеса, обмен информацией, организацию совместных бизнес-миссий и торговых ярмарок, развитие взаимодействия в инновационных и устойчивых секторах, а также наращивание профессионального потенциала. Иными словами, речь идет о создании устойчивых и практических возможностей для компаний двух стран.

- Планируются ли бизнес-миссии из Азербайджана в Италию? Получает ли ИТА запросы от азербайджанских компаний?

- Основной миссией ИТА является продвижение итальянских товаров и услуг за рубежом и поддержка интернационализации итальянских компаний. Таким образом, содействием азербайджанским компаниям в их интернационализации в первую очередь занимается AZPROMO. Тем не менее, здесь, в Баку, мы ежегодно организуем несколько поездок в Италию как для азербайджанских предпринимателей, так и для журналистов. Эти поездки посвящены крупным отраслевым выставкам и другим коммерческим мероприятиям, что дает участникам возможность воочию увидеть итальянское мастерство, познакомиться с компаниями и изучить возможности для бизнеса. Это очень практичный способ наладить реальные связи между нашими компаниями.

- Рассматривается ли возможность организации визита итальянских инвесторов в Карабах с целью привлечения итальянских инвестиций в регион?

- Мы внимательно следим за этим. Италия признает потенциал Карабаха, особенно в области реконструкции, инфраструктуры, возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства и устойчивого туризма. На данный момент основное внимание уделяется сбору информации, анализу возможностей и взаимодействию с местными властями, чтобы создать наилучшие условия для возможных итальянских инвестиций в будущем.

- Насколько для итальянского бизнеса интересны Средний и Зангезурский коридоры? Рассматривают ли они Азербайджан для выхода на рынки стран Центральной Азии?

- Итальянские компании все чаще следят за развитием событий в этих евразийских транспортных коридорах, поскольку они могут помочь в диверсификации торговых маршрутов и укреплении цепочки поставок. Азербайджан в настоящее время рассматривается как ключевой логистический хаб благодаря своему стратегическому расположению и инвестициям в инфраструктуру. Однако итальянские компании остаются избирательными - они тщательно следят за экономической стабильностью и эффективностью и тем, насколько хорошо проекты интегрируются с европейскими рынками.

- Обсуждается ли возможность выхода итальянских брендов, в частности, в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, на рынок Азербайджана?

- Да, со стороны итальянских брендов наблюдается устойчивый и практический интерес, прежде всего в таких сферах, как продукты питания и напитки, мебель и дизайн, сельскохозяйственная техника, а также мода и одежда.

Азербайджан рассматривается как динамично развивающийся рынок, особенно привлекательный для сегментов среднего и премиального уровня, а также для качественного туризма. В этой связи Италия обладает значительным потенциалом для расширения присутствия в указанных секторах.

С момента открытия нашего постоянного офиса в Баку в 2000 году агентство последовательно поддерживает выход и закрепление новых итальянских продуктов и брендов на азербайджанском рынке. Усиление нашей долгосрочной приверженности стране подтверждается планируемым существенным увеличением инвестиций в продвижение в 2026 году, в том числе за счет масштабного участия Италии в двух ведущих аграрных выставках, которые пройдут в Баку (Caspian Agro и InterFood Azerbaijan - ред.).

- Какие финансовые и институциональные механизмы поддержки двустороннего сотрудничества доступны для итальянских и азербайджанских предпринимателей (экспортно-кредитные гарантии, инвестиционные фонды, страхование рисков и др.)?

- Италия располагает большим набором инструментов для поддержки компаний за рубежом, при этом SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero, итальянское государственное экспортно-кредитное агентство - ред.) и SIMEST (итальянская государственная финансовая компания - ред.) играют центральную роль.

SACE предлагает гарантии и страхование экспортных кредитов для защиты итальянских компаний и их партнеров от коммерческих и политических рисков, поддержки экспорта, средне- и долгосрочного финансирования и инвестиций за рубежом.

SIMEST оказывает финансовую поддержку для интернационализации, включая льготные кредиты, долевое участие в зарубежных проектах, поддержку в подготовке технико-экономических обоснований и техническую помощь. Компания может даже совместно с итальянскими компаниями инвестировать в совместные предприятия или местные дочерние компании, что помогает выстраивать долгосрочные промышленные партнерства.

Кроме того, итальянские и международные банки, а также многосторонние организации предлагают индивидуальные финансовые решения. В совокупности эти инструменты снижают риски, улучшают доступ к финансированию и способствуют устойчивому и долгосрочному сотрудничеству между нашими предпринимателями.