Биржевые цены на газ в Европе снизились на 14,5%
Энергетика
- 10 марта, 2026
- 12:08
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника снизились на 14,5%, чуть выше $577 за тысячу кубометров.
Как передает Report, это следует из данных торгов лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $602,8 (-10,7%).
Далее показатель составил $577,1 (-14,5%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $675,1 за тысячу кубометров.
Последние новости
12:46
Казначейские органы Азербайджана исполнили 147 тыс. платежных поручений за два месяцаФинансы
12:46
Венгрия запретила экспорт нефти, бензина и дизтопливаДругие страны
12:44
СВР Армении: Зафиксированы случаи вмешательства сил за рубежом в избирательные процессы в странеВ регионе
12:43
Кавелашвили и глава ПА ОБСЕ обсудили текущие политические процессы в ГрузииВ регионе
12:40
Президент Азербайджана утвердил переход на учет застрахованных по FIN-кодуВнутренняя политика
12:36
Девлет Бахчалы: Турция - это не та страна, по которой кто угодно может запускать ракетыВ регионе
12:35
Маттарелла на этой неделе проведет заседание Высшего совета обороны ИталииДругие страны
12:34
Антимонопольное агентство проверяет деятельность ГААДАБизнес
12:31