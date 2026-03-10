Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Биржевые цены на газ в Европе снизились на 14,5%

    Энергетика
    • 10 марта, 2026
    • 12:08
    Биржевые цены на газ в Европе снизились на 14,5%

    Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника снизились на 14,5%, чуть выше $577 за тысячу кубометров.

    Как передает Report, это следует из данных торгов лондонской биржи ICE.

    Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $602,8 (-10,7%).

    Далее показатель составил $577,1 (-14,5%).

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $675,1 за тысячу кубометров.

    цены на газ фьючерсы
    European gas prices drop 14.5% at start of Tuesday trading
    Ты - Король

    Последние новости

    12:46

    Казначейские органы Азербайджана исполнили 147 тыс. платежных поручений за два месяца

    Финансы
    12:46

    Венгрия запретила экспорт нефти, бензина и дизтоплива

    Другие страны
    12:44

    СВР Армении: Зафиксированы случаи вмешательства сил за рубежом в избирательные процессы в стране

    В регионе
    12:43

    Кавелашвили и глава ПА ОБСЕ обсудили текущие политические процессы в Грузии

    В регионе
    12:40

    Президент Азербайджана утвердил переход на учет застрахованных по FIN-коду

    Внутренняя политика
    12:36

    Девлет Бахчалы: Турция - это не та страна, по которой кто угодно может запускать ракеты

    В регионе
    12:35

    Маттарелла на этой неделе проведет заседание Высшего совета обороны Италии

    Другие страны
    12:34

    Антимонопольное агентство проверяет деятельность ГААДА

    Бизнес
    12:31

    Швеция выделит $7,8 млн на поддержку женщин в Украине

    Другие страны
    Лента новостей