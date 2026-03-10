Биржевые цены на газ в Европе снизились на 14,5%

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника снизились на 14,5%, чуть выше $577 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных торгов лондонской биржи ICE.

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $602,8 (-10,7%).

Далее показатель составил $577,1 (-14,5%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $675,1 за тысячу кубометров.