О нас

Биржевые цены на газ в Европе немного снизились

Биржевые цены на газ в Европе немного снизились Газовые фьючерсы в Европе в пятницу снизились примерно на 0,5% к расчетной цене накануне, но пока остаются выше 2 500 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
19 августа 2022 г. 11:29
Биржевые цены на газ в Европе немного снизились

Газовые фьючерсы в Европе в пятницу снизились примерно на 0,5% к расчетной цене накануне, но пока остаются выше 2 500 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе, у отметки 2 470,2 доллара (-1,9%). Затем цены снизились на 0,5%, составив 2 503,9 доллара. Динамика котировок ведется от расчетной цены предыдущего дня — 2 516,9 доллара.

Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE в июле подскочила почти на 50% — до примерно 1 805 долларов за тысячу кубометров с 1 180 долларов в июне, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. А с 1 по 19 августа средняя стоимость газа почти достигла 2 200 долларов, что на 22% выше июльских котировок, и на 86% больше, чем в первом месяце лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Exchange gas prices in Europe fall slightly
Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın birja qiymətləri azalıb

Экслюзивные новости

Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
17 августа 2022 г. 11:43
Стала известна новая структура ЦИК
Стала известна новая структура ЦИК
16 августа 2022 г. 18:06
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
16 августа 2022 г. 16:30
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
Заповедник Басгал
ФотоЗаповедник "Басгал"
15 августа 2022 г. 11:25
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
13 августа 2022 г. 14:14
Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi