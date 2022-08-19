Биржевые цены на газ в Европе немного снизились

Газовые фьючерсы в Европе в пятницу снизились примерно на 0,5% к расчетной цене накануне, но пока остаются выше 2 500 долларов за тысячу кубометров.

Газовые фьючерсы в Европе в пятницу снизились примерно на 0,5% к расчетной цене накануне, но пока остаются выше 2 500 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе, у отметки 2 470,2 доллара (-1,9%). Затем цены снизились на 0,5%, составив 2 503,9 доллара. Динамика котировок ведется от расчетной цены предыдущего дня — 2 516,9 доллара.

Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE в июле подскочила почти на 50% — до примерно 1 805 долларов за тысячу кубометров с 1 180 долларов в июне, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. А с 1 по 19 августа средняя стоимость газа почти достигла 2 200 долларов, что на 22% выше июльских котировок, и на 86% больше, чем в первом месяце лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.