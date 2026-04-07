Бироль: Нынешний нефтегазовый кризис серьезнее, чем предыдущие три вместе взятые

Нынешний нефтегазовый кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, серьезнее, чем кризисы 1973, 1979 и 2002 годов вместе взятые.

Как передает Report, об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью французской газете Le Figaro.

"Мир никогда не сталкивался с перебоями в энергоснабжении такого масштаба", - заявил он.

По словам Бироля, это отразилось не только на экономике европейских стран, а также Японии, Австралии и других стран. Наибольшему риску подвержены развивающиеся страны, которые страдают от повышения цен на нефть и газ, роста цен на продукты питания и ускорения инфляции.

"В прошлом месяце страны-члены МЭА договорились о высвобождении части своих стратегических резервов. Часть из них уже высвобождена, и этот процесс продолжается", - отметил он.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. В ответ Иран практически полностью заблокировал движение в Ормузском проливе, через который регулярно проходит около 20% мирового объема нефти и газа, что привело к резкому росту цен на энергоносители.