    Бироль: Нынешний нефтегазовый кризис серьезнее, чем предыдущие три вместе взятые

    Энергетика
    • 07 апреля, 2026
    • 12:12
    Нынешний нефтегазовый кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, серьезнее, чем кризисы 1973, 1979 и 2002 годов вместе взятые.

    Как передает Report, об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью французской газете Le Figaro.

    "Мир никогда не сталкивался с перебоями в энергоснабжении такого масштаба", - заявил он.

    По словам Бироля, это отразилось не только на экономике европейских стран, а также Японии, Австралии и других стран. Наибольшему риску подвержены развивающиеся страны, которые страдают от повышения цен на нефть и газ, роста цен на продукты питания и ускорения инфляции.

    "В прошлом месяце страны-члены МЭА договорились о высвобождении части своих стратегических резервов. Часть из них уже высвобождена, и этот процесс продолжается", - отметил он.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. В ответ Иран практически полностью заблокировал движение в Ормузском проливе, через который регулярно проходит около 20% мирового объема нефти и газа, что привело к резкому росту цен на энергоносители.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив Фатих Бироль Энергетический кризис
    Fatih Birol: "Hazırkı neft-qaz böhranı əvvəlkilərdən daha ciddidir"
    Birol: Current oil and gas crisis worse than the previous three combined

