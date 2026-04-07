    Fatih Birol: "Hazırkı neft-qaz böhranı əvvəlkilərdən daha ciddidir"

    • 07 aprel, 2026
    Fatih Birol: Hazırkı neft-qaz böhranı əvvəlkilərdən daha ciddidir

    Hörmüz boğazının bağlanması nəticəsində yaranan hazırkı neft-qaz böhranı 1973, 1979 və 2002-ci illərdəki böhranların cəmindən daha ciddidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (IEA) rəhbəri Fatih Birol Fransanın "Le Figaro" qəzetinə müsahibəsində bildirib.

    "Dünya heç vaxt belə miqyasda enerji təchizatı fasilələri ilə üzləşməyib", - o qeyd edib.

    F.Birolun sözlərinə görə, bu təkcə Avropa ölkələrinin deyil, həm də Yaponiya, Avstraliya və digər ölkələrin iqtisadiyyatına təsir göstərib. Neft və qaz qiymətlərinin artmasından, ərzaq məhsullarının bahalaşmasından və inflyasiyanın sürətlənməsindən əziyyət çəkən inkişaf etməkdə olan ölkələr böyük risk altındadır.

    "Ötən ay IEA-ya üzv ölkələr öz strateji ehtiyatlarının bir hissəsinin sərbəst buraxılması barədə razılığa gəliblər. Onların bir hissəsi artıq sərbəst buraxılıb və bu proses davam edir", - o vurğulayıb.

    Hörmüz boğazı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Beynəlxalq Enerji Agentliyi (IEA)
    Бироль: Нынешний нефтегазовый кризис серьезнее, чем предыдущие три вместе взятые
    Birol: Current oil and gas crisis worse than the previous three combined

