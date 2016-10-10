Бинали Йылдырым: "Турецкий поток" принесет Европе пользу

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Проект газопровода "Турецкий поток" не должен вызывать в ЕС беспокойства, он принесет пользу Европе.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в интервью aгентству Sputnik.

"Важность проекта "Турецкий поток" заключается в следующем: он направлен на обеспечение энергетической безопасности в регионе и оказание необходимой поддержки в этом вопросе тем странам, которые соседствуют с нашим регионом. Нет такого момента, который мог бы вызвать обеспокоенность европейцев. Этот проект принесет европейцам пользу", - заявил Б.Йылдырым.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что межправительственное соглашение по "Турецкому потоку" может быть подписано на Всемирном энергетическом конгрессе, который пройдет в Турции 10-13 октября.