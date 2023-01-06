Бердымухамедов: Туркменистан поставил в Китай более 350 млрд кубометров газа

Более 350 млрд кубометров газа поставлено по газопроводу "Туркменистан-Китай" по настоящее время.

Более 350 млрд кубометров газа поставлено по газопроводу "Туркменистан-Китай" по настоящее время.

Как передает Report об этом говорится в статье президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова "Фундамент стратегического партнерства", опубликованной в главной газете ЦК компартии Китая "Жэньминь жибао".

Сейчас он находится с государственным визитом в КНР.

Отмечая о перспективных отраслях туркмено-китайского сотрудничества, Бердымухамедов отдельно выделил топливно-энергетическую сферу. "Сданный в эксплуатацию в конце 2009 года газопровод "Туркменистан-Китай" стал самым крупным совместным энергетическим проектом, реализованным на Азиатском континенте. На сегодняшний день по нему поставлено уже свыше 350 млрд кубометров природного газа", - подчеркнул глава государства.

По его словам, "газопровод стал примером политической ответственности, экономического реализма, дальновидного подхода руководства двух стран к решению глобальных вопросов энергетического развития".

"Глубоко закономерным в этой связи является тот факт, что КНР оказывала и продолжает оказывать действенную поддержку инициативам Туркменистана по созданию международных механизмов надежной защиты и безопасности энергопоставок", - отметил президент.

Он выразил убежденность, что "в данном контексте, успешная реализация проекта газопровода "Туркменистан-Китай" становится прообразом всей будущей архитектуры международного энергетического партнерства".

"Не менее важно и то, что он оказывает большое позитивное влияние на общую обстановку в Азии, является серьезным фактором стабильности и безопасности, придает дополнительную устойчивость всей системе политических и экономических связей на континенте", - сказал глава государства.

Туркменистан по запасам газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром. Китай является самым крупным покупателем туркменского природного газа.