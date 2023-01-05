Начался государственный визит президента Туркменистана в КНР

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сегодня отбыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сегодня отбыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.

Как передает Report, в международном аэропорту Ашхабада главу государства провожали официальные лица, а также чрезвычайный и полномочный посол КНР в Туркменистане Цянь Найчэн.

Через несколько часов президентский авиалайнер совершил посадку в международном аэропорту Пекина "Шоуду", украшенном государственными флагами двух стран.

Завтра, 6 декабря, в столице Китая состоятся переговоры президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с председателем КНР Си Цзиньпином.

Темой обсуждений в рамках предстоящих туркмено-китайских переговоров на высшем уровне станут возможности наращивания сотрудничества на таких стратегических направлениях, как торгово-экономическая сфера, топливно-энергетический сектор, химическая промышленность, транспорт, связь, сельское хозяйство и т.д.

Подчеркивая значение предстоящих в Пекине переговоров на высшем уровне, на состоявшемся накануне заседании Кабмине Туркменистана президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением отметил исключительную продуктивность многолетнего туркмено-китайского сотрудничества, успешно выстраиваемого как в двустороннем, так и многостороннем формате.