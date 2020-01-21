Минск огласил объемы и маршруты поставок нефти в 2020 году

Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка только 30-40% от необходимых объемов нефти, при этом еще около 30% Минск намерен завозить с Балтики и 30% - через Украину.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

"Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь", - сказал Лукашенко.

По его словам, экономические условия, в которых республика вынуждена работать, усложняются. Лукашенко отметил, что из-за введения РФ налогового маневра в нефтяной отрасли "неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов". "НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства", - сказал он.

Перед участниками совещания Лукашенко поставил ряд вопросов относительно прогнозов развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов на ближайшее время и среднесрочную перспективу, действий для упреждения возможных негативных тенденций, резервов по повышению эффективности экспорта нефтепродуктов в складывающихся условиях. Президент также поинтересовался, как выполняется его требование об организации поставок нефти, альтернативных российским.Беларусь активно ищет возможность покупать нефть, альтернативную российской. Первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой на прошлой неделе заявил, что ожидает скорых договоренностей на этот счет, при этом рассматривается возможность поставок из Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана. В понедельник представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим" заявил, что страна закупилатысяч тонн норвежской нефти, она будет поставлена в двадцатых числах января через порт в литовской Клайпеде на НПЗ "Нафтан".

Один из спорных вопросов для Минска и Москвы - налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Минск оценивал потери за шесть лет в 11 миллиардов долларов, а в 2019 и 2020 году - по 400 миллионов долларов дополнительных издержек из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. А по данным "Белнефтехима", стоимость нефти для НПЗ Беларуси из-за этого в 2020 году вырастет более чем на 20 долларов за тонну.