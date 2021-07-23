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Barclays повысил прогнозные цены на нефть

Barclays повысил прогнозные цены на нефть банк повысил свой прогноз цен на нефть на 2021 год на 3–5 долларов США за баррель
Энергетика
23 июля 2021 г. 12:25
Barclays повысил прогнозные цены на нефть

Динамика спроса и предложения на рынке нефти указывает на медленный рост цен в течение последующих нескольких месяцев, заявили аналитики Barclays. Кроме того, банк повысил свой прогноз цен на нефть на 2021 год на 3–5 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, ожидания того, что запасы нефти будут ограничены по мере восстановления экономики, вызвали накануне резкий рост цен на нефть. При этом базовые цены на Brent вырастут примерно до 72,86 долларов США за баррель.

«Цены на нефть могут вырасти до 100 долларов США за баррель в ближайшие месяцы, если ОПЕК+ будет слишком медленно возвращать поставки из-за относительно неэластичной реакции предложения за пределами группы, — говорится в сообщении Barclays. — Но мы сомневаемся, что ОПЕК+ сочтет это оптимальным результатом, учитывая потенциал значительного снижения спроса и политические соображения».

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, группа, известная как ОПЕК+, согласились ежемесячно увеличивать поставки нефти в период с августа по декабрь 2021 года на 400 тыс. баррелей в сутки.

Ожидая продолжения сотрудничества между членами ОПЕК+, Barclays заявила, что не ожидает, что ОПЕК+ сможет ограничить рост поставок на уровне до 400 тыс. баррелей в сутки после 2021 года, если поставки из Ирана значительно увеличатся в связи с потенциальным возобновлением ядерной сделки.

Британский банк ожидает, что в этом году цены на нефть марки Brent в среднем составят 69 долларов США за баррель (предыдущий прогноз 66 долларов США за баррель), а в 2022 году - 68 долларов США за баррель в ожидании большего профицита.

Согласно прогнозам, цены на нефть марки WTI в США в этом году в среднем составят 67 долларов США за баррель, по сравнению с 62 долларами США за баррель ранее, и в среднем составят 65 долларов США за баррель в следующем году.

Barclays заявил, что, хотя распространение новых вариантов коронавируса создает риск для темпов восстановления спроса, его влияние будет намного меньше, чем в начале года, в первую очередь из-за вакцинации.

«Сценарий, при котором более медленное восстановление спроса угрожает сорвать прогресс в нормализации запасов, может управляться ОПЕК+», - отмечает Barclays.

Отметим, что по состоянию на 9.14 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,37% — до 73,52 доллара США за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,35% — до 71,66 доллара США за баррель.

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Версия на азербайджанском языке “Barclays” neftin qiymətinə dair proqnozunu açıqladı

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