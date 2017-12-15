Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Банк России повысил прогноз цены на нефть на 2018 год в базовом сценарии до около 55 долларов за баррель с 44 долларов за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы в базовом сценарии повысили цены на нефть в 2018 году. Мы учли недавно достигнутые договоренности стран-экспортеров нефти, теперь вместо 44 долларов за баррель мы закладываем прогноз в среднем около 55 долларов за баррель в следующем году, что близко к средним значениям текущего года", - сказала она на пресс-конференции.