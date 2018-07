Балканские страны заинтересованы в строительстве газопровода Турция-Австрия

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В сентябре ожидается встреча глав МИД Венгрии, Сербии, Македонии и Греции и возможное подписание меморандума о строительстве газопровода Tesla от Турции до Австрии. Как сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ, об этом рассказал один из участников проекта.

По информации, первое заседание рабочей группы проекта уже состоялось 25 июня.

В случае, если стороны договорятся, газопровод Tesla мощностью 27 млрд. кубометров и протяженностью 1300-1400 км будет запущен в 2019 году. Предварительная стоимость проекта оценивается в 4-5 млрд. евро.

На предстоящей встрече планируется принять решение о подготовке технико-экономического обоснования. Эту информацию подтвердил представитель венгерской газовой компании FGSZ, которая будет отвечать за газопровод на территории Венгрии. Окончательное инвестиционное решение планируется принять в первом квартале 2016 года, а начать строительство - в первом квартале 2017 года.

Проект передан на рассмотрение в Европейскую сеть системных операторов передачи газа (The European Network of Transmission System Operators for Gas - ENTSOG) для получения статуса проекта общественного интереса. Представитель сети подтвердил эту информацию, однако пока соответствующего статуса у проекта нет.

Представитель МИД Венгрии рассказал газете, что по плану в Tesla будет поступать газ не только из "Турецкого потока", но и из газопровода TANAP и что Tesla сможет работать и в реверсном режиме.