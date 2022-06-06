Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ

С учетом текущей энергетической обстановки в мире, когда все страны пытаются диверсифицировать свои энергоресурсы, перейти на возобновляемые источники энергии, ищут пути отказа от российского газа, и весь мир страдает от роста цен на газ, вызванного войно

На фоне существующей в мировой энергетике ситуации, усугубившейся войной в Украине, что заставляет все страны Старого Света еще более активизировать поиски путей диверсификации своих энергоресурсов, отказа от российского газа, перехода на возобновляемые источники энергии, встречи и обсуждения на 27-ой Бакинской энергетической неделе имели особое значение.

Как передает Report, данный форум, одно из первых масштабных мероприятий, проведенных в Баку после двухлетнего периода отказа от очных встреч после начала пандемии COVID 19, собрал вместе официальных лиц и представителей крупных энергокомпаний. В их числе были министры и замминистры энергетики ряда стран, высшие должностные лица компаний, заинтересованных в сотрудничестве и реализации проектов в Азербайджане, в первую очередь, традиционные партнеры, как BP, Equinor, TotalEnergies, ACWA POWER, MASDAR и других.

В целом, в рамках энергетической недели, в которой приняли участие около 400 представителей из 20 стран, обсуждались вопросы глобальной энергетической безопасности, возможности разведки и добычи нефти и газа в Каспийском регионе, важность азербайджанского газа для Европы, переходный период и переход на зеленую энергию и финансирование этих проектов.

Так, выступая на церемонии официального открытия 27-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" в рамках Бакинской энергетической недели, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что сегодня потребность в азербайджанском газе стремительно растет.

По словам президента, потенциальные потребители должны понять, что резко нарастить объемы добычи газа за короткие сроки, за год невозможно.

"Для этого нам нужны контракты. Мы должны начать переговоры и ускорить их проведение. Мы должны работать с традиционными партнерами и инвесторами, а также энергетическими компаниями, чтобы увеличить добычу. Мы также должны расширить имеющиеся мощности. Эти вопросы мы запланировали на предстоящие годы, потому что Южный газовый коридор, как я уже сказал, представляет собой интегрированную систему трубопроводов, состоящую из трех трубопроводов», - сказал президент, отметив, что Бакинская энергетическая неделя станет прекрасной возможностью для обсуждения этих важных вопросов, так как среди гостей находятся высокопоставленные официальные лица из многих стран.

На энергетическом форуме, который заменил традиционную нефтегазовую конференцию, обсуждалась значимость азербайджанского газа и его вклад в энергодиверсификацию. Так, заместитель премьер-министра, министр добычи и энергетики Сербии Зорана Михайлович в рамках форума заявила Report, что Сербия завершит строительство интерконнектора с Болгарией, посредством которого cможет получать азербайджанский газ: "Сербия - небольшая страна, которая очень зависит от одного энергопоставщика, поэтому для нас особенно важно диверсифицировать свои поставки. Азербайджан - страна, на которую в этом вопросе надеется Сербия".

Центральное место в обсуждениях был вопрос перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Так, например, региональный менеджер Международной финансовой корпорации (МФК) по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте отмечала, что Азербайджан интенсивно работает в направлении развития ВИЭ. Она отметила, что страна использует все свои ресурсы в этом направлении, и МФК приветствует эти начинания.

Помимо этого, в первый день конференции в рамках Бакинского энергетического форума Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и BP Exploration Limited подписали рамочное соглашение, предусматривающее реализацию программы высшего образования по возобновляемым источникам энергии. Соглашение было подписано между вице-президентом ВР Бахтияром Асланбейли и ректором университета Мустафой Бабанлы.

В рамках недели так же была проведена специальная сессия в жемчужине Азербайджана – Шуше, где отмечалось, что страна играет важную роль в политике диверсификации энергоресурсов наряду с маршрутами экспорта энергии, в частности, было уделено внимание развитию зеленого энергетического потенциала Карабаха и Восточного Зангезура.

"Три года назад, во время спецсессии в 2019 году, проведение такого мероприятия в Шуше казалось невообразимым. Сегодня это реальность. Я очень рад, что энергетические обсуждения ведутся вне пределов Баку, в Шуше. Я надеюсь, что это внесет вклад в превращение Карабаха, включая Шушу, в "зеленую энергетическую зону", - отметил вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

В рамках Шушинской сессии были подписаны четыре соглашения. Так, Министерство энергетики Азербайджана подписало новые документы с компаниями BP (Великобритания) и Masdar (Объединенные Арабские Эмираты), а также "исполнительный договор".

Помимо этого, подписано соглашение о сотрудничестве между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и BP, которое предусматривает изучение потенциала возобновляемой энергии страны, сотрудничество в этой сфере и реализацию совместных проектов. Аналогичный документ подписан и с компанией Masdar.

Суммируя результаты энергонедели, можно смело заявить о ее вкладе в европейскую диверсификацию, достижение совместных договоренностей, продвижение в реализации текущих проектов, а также в целом в развитие энергосектора.