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Минэнерго подписало новые документы с компаниями BP и Masdar

Минэнерго подписало новые документы с компаниями BP и Masdar На специальной сессии на тему “Путь к нулевому выбросу: развитие потенциала зеленой энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах”, организованной сегодня в Шуше в рамках Бакинского энергетического форума, Министерство энергетики Азе
Энергетика
4 июня 2022 г. 13:34
Минэнерго подписало новые документы с компаниями BP и Masdar

На специальной сессии на тему “Путь к нулевому выбросу: развитие потенциала зеленой энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах”, организованной сегодня в Шуше в рамках Бакинского энергетического форума, Министерство энергетики Азербайджана подписало новые документы с компаниями BP (Великобритания) и Masdar (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщает Report, одним из документов является «Дополнение к исполнительному договору о сотрудничестве», которое подписали министр энергетики Пярвиз Шахбазов и региональный президент BP Гари Коунз.

Другим документом является «Исполнительный договор», который подписали П.Шахбазов и исполняющий обязанности исполнительного директора Masdar Clean Energy Фауаз Аль Мухаррами.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Energy Ministry signs new documents with BP and Masdar
Версия на азербайджанском языке Energetika Nazirliyi BP və "Masdar" şirkətləri ilə yeni sənədlər imzalayıb

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