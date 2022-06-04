Минэнерго подписало новые документы с компаниями BP и Masdar

На специальной сессии на тему “Путь к нулевому выбросу: развитие потенциала зеленой энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах”, организованной сегодня в Шуше в рамках Бакинского энергетического форума, Министерство энергетики Азе

На специальной сессии на тему “Путь к нулевому выбросу: развитие потенциала зеленой энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах”, организованной сегодня в Шуше в рамках Бакинского энергетического форума, Министерство энергетики Азербайджана подписало новые документы с компаниями BP (Великобритания) и Masdar (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщает Report, одним из документов является «Дополнение к исполнительному договору о сотрудничестве», которое подписали министр энергетики Пярвиз Шахбазов и региональный президент BP Гари Коунз.

Другим документом является «Исполнительный договор», который подписали П.Шахбазов и исполняющий обязанности исполнительного директора Masdar Clean Energy Фауаз Аль Мухаррами.