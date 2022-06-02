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Азербайджанский университет и компания BP подписали рамочное соглашение

Азербайджанский университет и компания BP подписали рамочное соглашение Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и BP Exploration Limited подписали рамочное соглашение.
Энергетика
2 июня 2022 г. 11:52
Азербайджанский университет и компания BP подписали рамочное соглашение

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и BP Exploration Limited подписали рамочное соглашение.

Как сообщает Report, документ был подписан в первый день конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

Документ предусматривает реализацию программы высшего образования по возобновляемым источникам энергии между Азербайджанским Государственным Университетом нефти и промышленности и компанией BP Exploration (Caspian Si) Limited.

Соглашение было подписано между вице-президентом ВР Бахтияром Асланбейли и ректором университета Мустафой Бабанлы.

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