Азербайджанский университет и компания BP подписали рамочное соглашение

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и BP Exploration Limited подписали рамочное соглашение.

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и BP Exploration Limited подписали рамочное соглашение.

Как сообщает Report, документ был подписан в первый день конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

Документ предусматривает реализацию программы высшего образования по возобновляемым источникам энергии между Азербайджанским Государственным Университетом нефти и промышленности и компанией BP Exploration (Caspian Si) Limited.

Соглашение было подписано между вице-президентом ВР Бахтияром Асланбейли и ректором университета Мустафой Бабанлы.