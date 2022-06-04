SOCAR подписал новые документы с компаниями BP и Masdar

На специальной сессии на тему “Путь к нулевому выбросу: развитие потенциала зеленой энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах”, организованной сегодня в Шуше в рамках Бакинского энергетического форума, подписано новое соглашение

На специальной сессии на тему “Путь к нулевому выбросу: развитие потенциала зеленой энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах”, организованной сегодня в Шуше в рамках Бакинского энергетического форума, подписано новое соглашение о сотрудничестве между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и британской компанией BP.

Как сообщает Report, документ подписали первый вице-президент SOCAR, временно исполняющий обязанности президента Ровшан Наджаф и региональный президент BP Гэри Коунз.

Соглашение предусматривает изучение потенциала возобновляемой энергии страны, сотрудничество в этой сфере и реализацию совместных проектов.

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании между SOCAR и компанией Masdar (ОАЭ). Документ подписали Р. Наджаф и исполняющий обязанности исполнительного директора Masdar Clean Energy Фауаз Аль Мухаррами. Меморандум направлен на сотрудничество в сфере возобновляемой энергии.