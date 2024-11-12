Байрактар: Турция заинтересована в запуске Зангезурского энергетического коридора

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Турция заинтересована в запуске Зангезурского коридора, включая его энергетическую составляющую.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Турция заинтересована в запуске Зангезурского коридора, включая его энергетическую составляющую.

Об этом Байрактар заявил в интервью "Report".

"Мы очень хотим эта линия (Зангезурский коридор) была реализована, как с энергетической точки зрения (поставок), так и с других сторон. Потому что это очень важно для нас. Это очень важно для Европы. Поэтому я надеюсь, что этот проект будет реализован",- сказал Байрактар.

Он также коснулся вопроса борьбы с изменением климата.



"Мы сейчас находимся на конференции по климату, посвященной "зеленой" трансформации. Все говорят что-то об изменении климата. Самое важное, что мы будем делать - это расширять коммуникации (интерконнекторы) между странами и регионами. И самой важной из взаимосвязей является Каспийское море с его огромным потенциалом по ветровой энергии. Если не ошибаюсь, то согласно данным Всемирного банка, этот потенциал составляет 7500 МВт",- сказал министр.

Он указал на масштабность проекта, предполагающего поставки больших объемов зеленой энергии в Турцию и далее через этот коридор в Европу.

"Мы работаем над этим направлением. Кроме того, высокий потенциал солнечной энергии есть и в Нахчыване. И мы работаем над тем, чтобы поставлять в Турцию эту солнечную электроэнергию",- сказал министр.