Байрактар надеется в скором времени договориться с Ираном по транзиту туркменского газа в Турцию

Турция рассчитывает в ближайшее время достичь соглашения с Ираном по своповым поставкам туркменского газа.

Турция рассчитывает в ближайшее время достичь соглашения с Ираном по своповым поставкам туркменского газа.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в интервью Bloomberg.

"Турция в настоящее время изучает возможность импорта газа из Туркменистана посредством обмена газом (swap) через соседний Иран", - сказал он.

Министр добавил, что надеется “достичь соглашения во время своего визита в Иран в конце этого месяца”.

Как сообщалось, Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и турецкая газовая госкомпания Botas 4 июня 2024 года подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам туркменского газа через Азербайджан и третьи страны в Турцию.

В марте 2024 года Туркменистан и Турция подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросу развития партнерства в области природного газа.