Бахтияр Асланбейли: На "Шахденизе" добыто около 189 млрд кубометров газа

С первого дня добычи на газоконденсатном месторождении "Шахдениз", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, было добыто около 189 млрд кубометров газа.

С первого дня добычи на газоконденсатном месторождении "Шахдениз", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, было добыто около 189 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент по внешним связям и коммуникациям компании BP в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли на международной научной конференции "Архитектор независимого Азербайджана", посвященной 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

По словам Асланбейли, с момента подписания "Контракта века" с блока месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) было добыто в общей сложности 4,2 млрд баррелей нефти: "По этому контракту Государственный нефтяной фонд Азербайджана за эти годы получил средства в размере 167 млрд долларов США".

B.Асланбейли отметил, что доход от продажи прибыльной нефти имеет большое значение для развития экономики страны, социальной и других сфер: "Сегодня в Каспийском море имеется 8 платформ. Строительство 9-й платформы будет завершено в июне. 8 платформ и Сангачальский терминал оснащены самым современным технологическим оборудованием в мировой нефтегазовой сфере".